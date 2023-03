Benzema pronto para ‘matar’ a eliminatória

O Real Madrid recebeu uma boa notícia nas vésperas de defrontar o Liverpool: Karim Benzema regressou aos treinos e é opção para o jogo de amanhã. Depois de ter falhado o último encontro do campeonato frente ao Espanyol devido a um desconforto num tornozelo, o avançado francês voltou ontem a treinar em pleno e certamente que recuperará a titularidade no duelo de amanhã, a contar para a 2ª mão dos ‘oitavos’ da Champions. O único ausente do lado dos merengues é mesmo David Alaba, a contas com uma lesão muscular.

Por sua vez, a situação do Liverpool é bem diferente... e não é para melhor. Além das baixas de longa duração (Luis Díaz, Joe Gomez e Thiago), os reds ainda terão que virar a derrota caseira (2-5) na primeira mão se quiserem carimbar o apuramento para a fase seguinte, o que a acontecer seria um autêntico milagre. É que, em toda a história, só em cinco ocasiões a equipa visitante conseguiu virar a eliminatória após perder o primeiro jogo.