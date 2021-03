Bernardeschi e o jogo com o FC Porto: «A Juventus já mostrou que pode dar a volta»

Federico Bernardeschi acredita que a Juventus é capaz de dar a volta à eliminatória frente ao FC Porto, até porque, segundo o extremo da 'Vecchia Signora', já deu provas de que isso não é problema.





"Não é fácil não pensar no FC Porto na Liga dos Campeões, mas, em primeiro lugar, está a Lazio, e todas as nossas energias físicas e mentais devem ser direcionadas para esse jogo. A partir de domingo, pensaremos no FC Porto. Será um jogo complicado. Teremos que dar a volta ao resultado, mas, como já vimos, a Juventus é capaz de o fazer", disse, à Sky Sports.