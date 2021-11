Besiktas viaja sem Rosier, Vida, Batshuayi e Pjanic

O Besiktas já divulgou a lista de convocados para o jogo com o Sporting agendado para quarta-feira, em Alavalade, e como era esperado há a registar as ausências de Pjanic, Rosier e Batshuayi.





A estes três nomes juntou-se ainda Vida que também não viajou devido a um traumatismo na perna esquerda sofrido no jogo com o Hatayspor.Por outro lado, o médio Souza foi dado como apto pelo departamento clínico do clube turco e poderá defrontar os leões.Ersin Destanoglu, Mert Günok, Ridvan Yilmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Oguzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdogan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Kenan Karaman, Serdar Saatçi, Umut Meras e Alex Teixeira.