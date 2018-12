Bielorrusso Aleksei Kulbakov será o árbitro do jogo do FC Porto

O bielorrusso Aleksei Kulbakov é o árbitro do jogo entre os turcos do Galatasaray e o FC Porto, na terça-feira, da sexta e última jornada do grupo D da Liga dos Campeões, indicou este domingo a UEFA.Os dragões chegam à última jornada qualificados para os oitavos de final da competição e com a garantia que terminam o grupo em primeiro lugar, num momento em que têm 13 pontos, mais cinco do que os alemães do Schalke 04, também apurados.Kulbakov, de 38 anos e árbitro internacional desde 2005, estará pela primeira vez num jogo do FC Porto, depois de já ter arbitrado jogos do Benfica, o último dos quais esta época com o Fenerbahçe (1-0), Sporting e Sporting de Braga.O jogo entre Galatasaray e FC Porto, em Istambul, tem início às 17:55 (horas de Lisboa), na terça-feira.