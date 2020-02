Bon Jovi diz que viu jogadores do Bayern beberem whisky e cerveja antes do jogo com o Chelsea

Jon Bon Jovi, conhecido músico norte-americano, contou a uma rádio britânica que viu os jogadores do Bayern Munique beberem "whisky e cerveja" na véspera do jogo com o Chelsea, para a Liga dos Campeões, que os alemães venceram em Stamford Bridge, por 3-0.





Bon Jovi, considerado um dos maiores ícones do rock mundial da década de 80, conta que esteve no mesmo hotel que a comitiva germânica, em Londres. "Eu estava no bar do hotel, a tratar dos meus assuntos, e a equipa estava ali", recorda. "Os jogadores do Bayern estavam a beber whisky, mas tudo correu bem porque depois ganharam ao Chelsea. Vou meter todos em problemas..."E prosseguiu, entre risos: "Suponho que pelo poder do whisky e da cerveja dominaram o Chelsea. Isso não diz muito sobre os hábitos de bebida dos jogadores do Chelsea..."