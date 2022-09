Bonucci: «Só temos de nos calar e começar a trabalhar. É justo sermos assobiados»

Leonardo Bonucci mostrou-se "preocupado" após a derrota caseira ( 1-2 ) da Juventus diante do Benfica. O capitão do clube de Turim aceitou as críticas e admitiu não compreeender as quebras de rendimento da equipa."É justo que os adeptos nos critiquem, isso nem se pode discutir", disse Bonucci ao Amazon Prime Video Italia, comentando os assobios de que os jogadores da Juve foram alvo no final do encontro em pleno relvado: "Perdemos um jogo que, definitivamente, não deveríamos ter perdido. É perfeitamente justo que sejamos assobiados. Eu sou o capitão, tenho que assumir a responsabilidade. Estamos a atravessar uma fase em que lutamos para conseguir fazer qualquer coisa…""Estou preocupado, não adianta negar. Infelizmente, temos essa tendência de perder o rumo durante os jogos. Não sei por que isso acontece e isso é o que mais me preocupa", acrescentou o central italiano"Tentamos ser consistentes, só temos de nos calar e começar a trabalhar. Esta situação tem de mudar, temos muitos jogadores indisponíveis, têm jogado quase sempre os mesmos e o cansaço começa a aumentar e a notar-se cada vez mais", concluiu.