Bruma: «Benfica esteve muito bem e está de parabéns por ter ganho»

Bruma deu os "parabéns" ao Benfica, mas garante que a eliminatória continua em aberto apesar da derrota por 1-2. "Eu acho que o Benfica esteve muito bem e está de parabéns por ter ganho aqui. Ainda está tudo em aberto para a segunda mão na nossa casa. Temos de estar focados e fazer o nosso trabalho na próxima semana. Vamos entrar com tudo", avisou o atacante, em declarações à Eleven, onde também falou do seu início de temporada: ""Nós temos uma boa equipa e tenho de continuar a trabalhar da mesma forma para jogar. A época mal começou mas estou no bom caminho".