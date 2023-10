Çalhanoglu ansioso por reencontro com Schmidt: «Fez-me crescer muito quando estivemos juntos»

Hakan Çalhanoglu, médio do Inter, está ansioso pelo jogo frente ao Benfica, não só por se tratar de um jogo da Liga dos Campeões, mas também porque este duelo marca o reencontro com Roger Schmidt, com quem o internacional turco trabalhou no Bayer Leverkusen."O Benfica é forte. Mal posso esperar para enfrentá-los, também porque está aqui o meu antigo treinador do Bayer Leverkusen. Ele fez-me crescer muito quando estivemos juntos. Ele também me escreveu antes da derrota na final da Liga dos Campeões em Istambul, na época passada, para me desejar boa sorte. Continuamos próximos", frisou, na conferência de antevisão à partida.Os dois trabalharam juntos ao longo de duas temporadas e meia, entre 2014 e 2017, mas agora serão rivais e Çalhanoglu deixa o aviso aos colegas: é preciso cuidado com Di María. "Ele é parecido com o Berardi, temos que ter cuidado", disse, em comparação com o extremo do Sassuolo, que brilhou frente aos nerazzurri naquela que foi a única derrota da formação de Milão esta época (1-2). "Di María tem qualidade e experiência, mas não é só ele. Há outros jogadores importantes. Teremos de ser muito cuidadosos", acrescentou.