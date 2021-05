Câmara do Porto limitou-se a colaborar com a organização da final da Champions, diz Rui Moreira

Rui Moreira esclareceu esta terça-feira que a Câmara do Porto se limitou a colaborar com as entidades organizadoras da final da Liga dos Campeões, sublinhando que controlar adeptos cabe às autoridades de saúde e ao Ministério da Administração Interna.

Em declarações aos jornalistas após uma visita às obras do antigo matadouro da cidade, o presidente da Câmara Municipal do Porto disse acreditar que tudo vai correr bem, esclarecendo que a autarquia não é organizadora nem coorganizadora do evento, o qual foi organizado pela Federação Portuguesa de Futebol e pela UEFA, e que o Governo informou a autarquia da realização da iniciativa.

"Naquilo que eu tenho de acreditar, é que os adeptos que vão chegar estão todos vacinados e testados, essas são exigências feitas internacionalmente. Acredito que em termos de comportamento cívico seja aquele que nós esperamos. Se não for, essa pergunta terá de ser feita naturalmente à PSP e ao Ministério da Administração Interna", afirmou Rui Moreira.

Rui Moreira explicou que "foi solicitada" a colaboração do município na disponibilização de dois espaços.

"Aquilo que nos pediram foi para disponibilizar dois espaços, não sei se se chamam 'fan zones'. E isso nós fizemos: um deles na Avenida dos Aliados, que permite que os adeptos desse clube, que não sei qual é, através do Metro da Trindade, se encaminhem para o estádio e do estádio para o aeroporto", explicou o autarca.

O outro espaço fica na zona da Alfândega, que irá permitir aos adeptos, através de autocarros, seguirem igualmente para o Estádio do Dragão e depois para o Aeroporto Francisco Sá Carneiro.

"Foi isso que nos foi pedido, não posso nem me compete fazer avaliação do número de adeptos. Acreditando que o Governo e as autoridades competentes, quer na área da saúde, quer na área da segurança e proteção dos cidadãos irão funcionar", disse Rui Moreira.

Questionado sobre o facto de muitos adeptos estarem a chegar à cidade fora da "bolha" controlada pelas autoridades, Rui Moreira classifica-os como turistas.

"Quanto a virem turistas para a cidade do Porto, se eles tiverem um comportamento adequado, e muitos terão certamente, isso também será bom para a cidade. Temos de confiar que as autoridades responsáveis estão a tratar do assunto", vincou o presidente do município.

Rui Moreira deu o exemplo de muitos turistas espanhóis que chegaram na última semana à cidade, para vincar que os turistas são bem-vindos ao Porto, apesar dos riscos inerentes.

"Se aumentamos a população flutuante na cidade aumentamos o risco. Não ignoramos. Mas nós não queremos ter turistas no verão? Temos de ter respostas adequadas naquilo que é da nossa competência. Aquilo que é da minha competência, eu sei. Nas outras matérias, terá de fazer a pergunta ao Ministério da Administração Interna, que com certeza estará a acompanhar isto com todo o cuidado, e à Direção-Geral da Saúde, relativamente à qual eu não tenho, nunca tive contactos. Eles connosco não falam", revelou o autarca.

A final da edição de 2020/21 da Liga dos Campeões vai ser disputada pelos ingleses Manchester City e Chelsea, no sábado, a partir das 20:00, no Estádio do Dragão, no Porto, depois de ter sido deslocada de Istambul, devido às restrições nas viagens para diminuir a transmissão do coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19.