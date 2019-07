Camora em frente Meneses de fora

Sortes diferentes dos jogadores portugueses em campo ontem, na 2ª pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões. O Cluj, de Camora, bateu o Astana por 3-1, virando o resultado obtido no Cazaquistão (derrota por 1-0), e apurou-se para a fase seguinte da Champions. O lateral português foi totalista numa partida em que o avançado francês Omrani bisou, depois de logo aos 4 minutos o Astana ter aberto o marcador.

Já Ângelo Meneses foi incapaz de suster os suecos do AIK. Titular no eixo defensivo dos arménios do Ararat, o português cumpriu os 90 minutos na derrota por 3-1, depois de ter vencido em casa na 1ª mão por 2-1. Também o antigo internacional jovem português Jorge Íntima, agora no Ludogorets, foi afastado da Liga dos Campeões, ao perder em casa frente ao Ferencvaros por 3-2, depois da derrota na 1ª mão por 2-1.

Escoceses em frente

Já o Celtic afastou os bósnios do Sarajevo por 2-1, confirmando a vitória forasteira na 1ª mão por 1-0. Christie (26’) e McGregor (75’) selaram o triunfo do campeão escocês e a passagem à 3ª pré-eliminatória da liga milionária, que o golo de Tatar, aos 62 minutos, não impediu.