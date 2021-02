Cancelo após a 19.ª vitória seguida do Man. City: «Estamos num momento espetacular»

João Cancelo ajudou o Manchester City a levar de vencido o Borussia Mönchengladbach na primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, na Alemanha, ao assistir Bernardo Silva para o primeiro golo de dois apontados (2-0). O internacional português foi considerado o homem do jogo pela UEFA e mostrou-se feliz pelo triunfo, o 19º seguido dos citizens em todas as provas, mas não só.





"Estou muito contente com o prémio mas estou ainda mais contente pela vitória da equipa. Estamos com uma boa vantagem para o jogo em casa. Fizemos um grande jogo e estamos num momento de forma espetacular. Todos os meus companheiros de equipa me ajudam para que diariamente seja melhor jogador. É isso que aqui fazemos", referiu à Eleven Sports o jogador, de 26 anos, que também tem sido utilizado como médio.