Caos antes do Inter-Benfica: 19 adeptos portugueses e um croata do Hajduk Split detidos

Um confronto nas imediações do Giuseppe Meazza, ainda antes de a bola começar a rolar no Inter-Benfica, terminou com 20 detenções: 19 adeptos portugueses e um croata, apoiante do Hajduk Split que estava entre os benfiquistas. Os desacatos provocaram mesmo ferimentos em cinco agentes da polícia italiana.Foram também emitidos 22 DASPO (Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive), o que se traduz na proibição de acesso a eventos desportivos em Itália. Segundo a imprensa italiana, um adepto está impedido de o fazer por cinco anos, 19 não poderão aceder durante três anos e outro apoiante viu a proibição ser de um ano.