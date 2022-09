Carl Hoefkens e a goleada no Dragão: «Tenho de dizer que não esperava este resultado, mas sim esta exibição»

Carl Hoefkens, treinador do Club Brugge, analisou a goleada história da formação belga no campo do FC Porto (0-4), garantindo que pensava no triunfo mas não por estes números.





"De facto, pensei em ganhar. Encarámos a partida pensando que os jogadores executassem tudo da forma que tínhamos previsto. Penso que foi um jogo fantástico. Todas as peças do puzzle encaixaram da forma que imaginávamos. Tenho de dizer que não esperava este resultado, mas sim esta exibição. Vamos continuar a preparar os jogos da mesma maneira. A Liga dos Campeões é uma competição importante, mas há outras em que estamos envolvidos e queremos vencer. Temos de acreditar naquilo que fazemos, lutar pelo resultado em cada partida e tentar fazer e jogar melhor, assumindo responsabilidades e tomando atenção aos pormenores", começou por dizer o técnico, ressalvando a importância de mais três pontos.

"Foi uma excelente vitória para mim enquanto treinador e muito importante para nós, tal como a do primeiro jogo [1-0 ao Bayer Leverkusen], para que passassem a acreditar em nós. Confio e conto com todos os jogadores. Foram todos muito profissionais e jogaram bem. Todos podem demonstrar o que valem e esperamos que não se perca rendimento", referiu.



Hoefkens deixou elogios ao FC Porto e explicou como é que o Club Brugge conseguiu contrariar a equipa de Sérgio Conceição.

"O FC Porto foi muito agressivo e quis ganhar o jogo. É uma equipa capaz de gerar várias situações quando os adversários atuam num bloco baixo. Por isso, queria a defesa alta e a pressionar os defesas contrário. Isso criou-lhes dificuldades e não conseguiram buscar soluções. Foi a base do nosso êxito, mas o FC Porto continua a ter uma equipa incrível. Foi importante estarmos equilibrados com e sem bola. Sabíamos que o FC Porto nos iria pressionar alto com três jogadores e isso não é fácil de contrariar. Este jogo exigiu muita energia do meu plantel, que conseguiu executar na perfeição o plano tático delineado", descreveu o treinador da equipa belga.