Carl Hoefkens: «Sérgio Conceição já tinha muita paixão enquanto jogador»

Carl Hoefkens foi adversário, enquanto jogador, de Sérgio Conceição, na 27.ª jornada da edição 2004/05 do campeonato belga. Esta terça-feira, os dois estreiam-se como adversários na qualidade de treinadores, em duelo da 2.ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões, e o técnico do Club Brugge não poupou nos elogios ao do FC Porto."Enquanto jogador, ele já tinha muita paixão e, como treinador, mantém essa característica. É isso que tenho percebido pela forma como o FC Porto joga. Consegue impor o seu estilo, consegue que a sua equipa jogue como pretende", afirmou Carl Hoefkens, que na tal época de 2004/05 era defesa do Beerschot, enquanto Sérgio Conceição representava o Standard Liège, igualmente na Bélgica. Nesse duelo, o Standard venceu por 3-0 e Sérgio Conceição inaugurou o marcador aos 5 minutos.Voltando ao encontro de amanhã, o Club Brugge parte em vantagem na tabela classificativa por ter ganho ao Bayer Leverkusen na primeira jornada, enquanto o FC Porto perdeu em Madrid. O treinador belga, de 43 anos, garante que essa situação não mudará em nada a sua abordagem ao jogo no Dragão."Cada jogo tem de ser visto de forma separada e, além disso, o FC Porto é muito diferente do Bayer Leverkusen. Certamente eles também irão mudar algo em relação ao jogo com o Atlético e, por isso, temos de nos focar na nossa equipa", acrescentou Hoefkens.Enquadrando o FC Porto como uma equipa tipicamente portuguesa, "com muitas qualidades e muita técnica", o treinador do Brugge rematou assim: "Sei que o FC Porto está pressionado para vencer, cabe-nos tentar condicioná-los, de forma muito profissional e com uma mentalidade vencedora, bem como com uma boa posse de bola e agressividade."