Casa de apostas coloca Benfica fora da fase de grupos da Liga dos Campeões

O Benfica recebe esta quarta-feira [amanhã], pelas 20 horas, no Estádio da Luz, os holandeses do PSV Eindhoven, em jogo da primeira mão do playoff de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, um encontro que as águias são favoritas a vencer, de acordo com as 'odds' da Solverde.pt.

Segundo a casa de apostas, as águias de Jorge Jesus têm 50 por cento (%) de probabilidade de vencer o primeiro jogo entre as duas equipas, enquanto que os holandeses têm apenas 31% de probabilidade - o resultado menos provável é o empate, com 19% de probabilidade.

Contudo, é o PSV Eindhoven que é o favorito a qualificar-se para a fase de grupos da Liga milionária, com 56% de probabilidade de qualificação, contra os 53% de probabilidade do Benfica. Uma ligeira diferença, mas que ainda assim favorece a turma holandesa.