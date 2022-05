Casemiro: «É incrível, não há sensação melhor do que esta»

Casemiro explicou no final do jogo o que sentia depois da reviravolta inesquecível do Real Madrid ante o Manchester City (3-1) que permitiu aos merengues rumarem a nova final."É incrível, não há sensação melhor do que esta. Não se pode explicar", começour por dizer à Movistar o médio brasileiro, garantindo que "o Real Madrid nunca se rende"."A coisa mais bonita e mais importante [o título de campeão europeu] está em falta, mas tem de se aproveitar o momento. Passamos dois anos sem público perdemos muita gente e isto é para eles", reiterou Casemiro.