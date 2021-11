Casillas e os últimos anos de Liga dos Campeões: «Tem ficado um sabor a descafeinado...»

Para Iker Casillas, antigo guarda-redes do FC Porto e do Real Madrid, os últimos anos da Liga dos Campeões não têm tido muita "emoção". O guardião espanhol afirma mesmo que a competição tem deixado um sabor a "descafeinado", uma vez que considera que a luta tem sido sempre entre os mesmos emblemas."A Champions tem de ser diferente todos os anos, e todos os anos têm de existir equipas diferentes a lutar pela competição. Nos últimos anos, ficou um sabor a descafeinado. Gosto que a cada ano haja alguém diferente a competir, acho que é isso que dá emoção", começou por dizer à margem do evento 'Marca Sports Weekend', antes de justificar as más prestações das equipas espanholas nas últimas três temporadas."É verdade, mas as restantes ligas também subiram de nível. É normal. O que aconteceu naqueles anos em que Espanha dominou tanto [n.d.r.: entre 2013-2018, cinco títulos consecutivos divididos entre Real Madrid (4) e Barcelona (1)] não foi normal. O habitual é mudar todos os anos", concluiu.