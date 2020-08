Caso positivo à Covid-19 leva UEFA a cancelar jogo de fase preliminar da Champions

O jogo KF Drita-Linfield, da fase preliminar da Liga dos Campeões de futebol, agendado para esta terça-feira, foi cancelado devido a um segundo caso positivo de infeção por covid-19 registado na equipa do Kosovo, anunciou hoje a UEFA.

"Tendo em conta que este segundo jogador infetado esteve em contato com outros elementos da delegação do KF Drita nos últimos dias, as autoridades de saúde da Suíça optaram por colocar em quarentena toda a equipa do Kosovo. Desta forma, o jogo não poderá ser realizado", referiu a UEFA, em comunicado.

O jogador em causa acusou positivo no teste de rastreio ao novo coronavírus na segunda-feira, depois de na sexta-feira passada ter apresentado resultado negativo, aquando da chegada da equipa à Suíça, para disputar o jogo com o Inter Escaldes, de Andorra.

Segundo a UEFA, nesse mesmo dia, véspera da partida com o conjunto andorrenho, um outro atleta do KF Drita teve resultado positivo durante a bateria de testes, tendo sido colocado imediatamente de quarentena, à semelhança de outro colega de equipa, com quem tinha estado em contato. O caso vai ser agora avaliado pelo Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA.

Na mesma nota, a UEFA salientou a "importância de todas as equipas, jogadores, oficiais e restantes envolvidos respeitarem o protocolo" delineado pelo organismo para o regresso às competições.