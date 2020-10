Caso positivo de Gnaby faz soar alarmes no Bayern Munique-Atlético Madrid

Sèrge Gnabry testou positivo à Covid-19 na terça-teira, tendo sido colocado em quarentena de imediato, mas este caso pode colocar em risco o jogo desta quarta-feira da Liga dos Campeões entre o Bayern Munique e o Atlético Madrid, de João Félix.





Segundo a imprensa internacional, o avançado alemão, de 25 anos, participou no treino matinal do Bayer Munique na terça-feira, juntamente com os restantes companheiros de equipa.Este contacto aumenta o risco de contágio, sendo que os jogadores do campeão europeu irão na manhã desta quarta-feira submeter-se a novos testes à Covid-19 e consoante os resultados o jogo da Champions poderá vir a sofrer alterações.