Casper Nielsen: «Queremos ganhar todos os jogos desta fase»

São quatro vitórias que o Club Brugge quer transformar em seis na final da fase de grupos da Champions e, para isso, terá de conseguir a 5.ª, esta quarta-feira, diante do FC Porto. Casper Nielsen falou esta terça-feira em nome do seu grupo e mostrou-se pouco disponível para poupanças não obstante os belgas já terem o apuramento garantido."Poupar? Queremos ganhar todos os jogos desta fase. Não há tempo para descansar. Queremos ser primeiros no grupo, isso é importante para nós. Vamos para este jogo como qualquer outro, para tentar ganhar", comentou o médio, debruçando-se sobre a forma como a atual campanha mudou a forma como os adeptos do futebol europeu olham para o emblema belga: "Não sei, é difícil saber... Não me preocupo muito com o que se passa lá fora, procuro apenas fazer o meu trabalho no clube... Claro que há entusiasmo, já fizemos coisas bonitas, portanto talvez isso aconteça. Mas na minha opinião é igual. Os adeptos querem ser campeões na liga belga e de certeza que estão felizes com o que temos feito na Liga dos Campões. Estas são noites especiais, dá para sentir isso no estádio, então é bom dar algo em troca às pessoas."