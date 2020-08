Ceferin considera "impossível" repetir formato da final-8 da Champions

O presidente da UEFA considerou esta quinta-feia "impossível" repetir nos próximos anos o formato de 'final a oito' da Liga dos Campeões, cuja inédita edição, motivada pela pandemia de covid-19, está a decorrer em Lisboa.

"Seria interessante repetir este formato no futuro, mas não acho que seja exequível, face à densidade de jogos do calendário europeu, além de que temos de ter em consideração os campeonatos nacionais", afirmou Aleksander Ceferin, em entrevista à AFP.

O esloveno, que se encontra na capital portuguesa, onde na quarta-feira arrancaram os quartos-de-final da prova, com o triunfo do Paris Saint-Germain sobre a Atalanta (2-1), frisou que "o calendário está demasiado preenchido".

"Não sei como conseguiríamos inserir [no calendário] um torneio de uma ou duas semanas em maio. Acho que é impossível", disse Ceferin, mostrando-se "otimista" quanto ao futuro do futebol em contexto de pandemia, razão pela qual a UEFA "não planeia repetir este formato no próximo ano".

"Acredito que, no próximo ano, a situação estará melhor e que poderemos voltar à normalidade, com o velho e bom futebol, com espetadores. Vamos adaptar-nos, mas o mundo não pode parar para sempre por causa deste vírus", concluiu, adiantando que, em setembro, "será discutido o futuro do futebol europeu".

O formato da edição 2019/20 da principal competição europeia de clubes foi alterado devido à pandemia de convid-19 e será decidido durante 11 dias, numa 'final a oito', com eliminatórias discutidas a uma só mão, nos Estádios José Alvalade e da Luz.

Na quarta-feira, no arranque da 'final a oito', os franceses do Paris Saint-Germain foram os primeiros a apurarem-se para as meias-finais, ao superarem os italianos da Atalanta, por 2-1, no Estádio da Luz.

Os 'quartos' prosseguem hoje, com o embate entre Leipzig e Atlético Madrid, a partir das 20:00, no Estádio José Alvalade, enquanto o encontros FC Barcelona-Bayern Munique e Manchester City-Lyon estão agendados para sexta-feira e sábado, respetivamente.

As meias-finais disputar-se-ão em 18 e 19 de agosto, enquanto a final da prova 'milionária' está agendada para 23 de agosto, no Estádio da Luz.