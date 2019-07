Celtic com 'pé e meio' na fase seguinte

O Celtic entrou hoje da melhor forma na segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões de futebol, ao golear por 5-0 o Nomme Kalju, em jogo da primeira mão, enquanto o Estrela Vermelha superou o HJK por 2-0.Em Glasgow, o norueguês Kristoffer Ajer colocou o octocampeão escocês em vantagem, aos 36 minutos, antes de Ryan Christie, aos 44, de grande penalidade, e Lee Griffiths, aos 45+3, dilatarem o marcador no primeiro tempo.Na etapa complementar, Ryan Christie 'bisou', aos 65 minutos, cabendo a Callum McGregor assegurar a 'mão cheia' do Celtic, aos 77, dando ao campeão europeu em 1967, em Lisboa, uma considerável vantagem para o jogo da segunda mão, terça-feira, na Estónia.Já os sérvios do Estrela Vermelha, que conquistaram o troféu continental em 1991, também ganharam vantagem nesta primeira mão da segunda pré-eliminatória, na receção aos finlandeses do HJK, num jogo em que Tomané não foi opção.O ganês Richmond Boakye e Milan Pavkov marcaram os tentos do emblema de Belgrado, aos 27 e 90 minutos, respetivamente.Os romenos do Cluj, com o português Mário Camora de início, venceram por 1-0 os israelitas do Maccabi Telavive, e os bielorrussos do BATE Borisov receberam e bateram os noruegueses do Rosenborg por 2-1, mesmo resultado alcançado pelos eslovenos do Maribor sobre os suecos do AIK.Já campeão húngaro Ferencvaros também se colocou mais perto da próxima ronda, com um triunfo sobre os malteses do Valletta, por 3-1, enquanto o Qarabag, do Azerbaijão, foi à República da Irlanda empatar 1-1 com o Dundalk.As partidas da segunda mão da segunda pré-eliminatória estão marcadas para terça e quarta-feira da próxima semana