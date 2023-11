Celtic multado em 17 500 euros pela exibição de bandeiras da Palestina frente ao At. Madrid

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A UEFA multou esta quarta-feira o Celtic em 17.500 euros pela exibição de bandeiras da Palestina por parte dos adeptos escoceses, na receção ao Atlético Madrid, em 25 de outubro, para a Liga dos Campeões.

A UEFA justifica a multa por considerar tratar-se de uma "mensagem de natureza provocativa e ofensiva".

Os campeões escoceses já tinham sido multados em 20.000 euros pela mesma razão na receção à Lazio, em 4 de outubro, durante a qual os adeptos escoceses exibiram uma tarja antifascista com a imagem de Benito Mussolini, o ditador italiano da época da II Guerra Mundial, juntamente com uma mensagem com linguagem ofensiva.

A UEFA acrescentou ainda ao emblema escocês mais multas, totalizando 11.500 euros, pelo acendimento de fogos de artifício por parte dos adeptos e pelo bloqueio passagens de saída no jogo contra o Atlético de Madrid.