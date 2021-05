Centenas de adeptos ingleses 'enchem' Ribeira do Porto antes da final da Liga dos Campeões

Centenas de adeptos do Manchester City e do Chelsea "encheram" esta tarde a Ribeira do Porto. Os ingleses que viajaram até à Invicta para assistir à final da Liga dos Campeões mostraram-se conquistados pelas esplanadas da zona, que depressa ficaram lotadas durante a tarde, devido também ao bom tempo que se fez sentir.





Os dois clubes disputam, este sábado, a final da Liga dos Campeões, no Estádio do Dragão.