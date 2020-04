Champions pode voltar sem VAR devido às regras do distanciamento social

Implementado nas provas da UEFA no arranque da temporada, o VAR poderá ser uma das 'vítimas' do surto do coronavírus no Mundo do futebol. Segundo a RMC Sport, a UEFA estará a ponderar abdicar daquela ferramenta nos encontros que faltam disputar na Liga dos Campeões - isto caso seja efetivamente possível reatar a prova -, já que as necessárias regras de distanciamento social impedem que estejam na mesma sala os habituais elementos.





Segundo a mesma informação, a proposta será discutida na reunião do Comité Executivo de quinta-feira, sendo praticamente certo que não será possível a continuidade do formato atual de trabalho do VAR, com três pessoas presentes na mesma sala enquanto os jogos decorrem.