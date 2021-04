Chelsea divulga convocados para o jogo com o FC Porto e há novidades

O Chelsea trabalhou nos últimos dias com incertezas relativamente à disponibilidade de alguns jogadores para a partida de amanhã, diante do FC Porto. Mas a convocatória já foi divulgada e a lista de 23 elementos elaborada por Thomas Tuchel inclui Pulisic, Kanté, Kepa e Rudiger.





Os dois primeiros estiveram a contas com problemas físicos nos últimos dias. "Eles estão aptos o suficiente para estar na convocatória e isso são boas notícias", resumiu o treinador dos 'blues'. Mas deixou a pista de que Kanté não será titular: "N'Golo fez o último teste e estará no banco. Ele sente-se bastante confortável, o suficiente para estar no banco."Quem também integra a convocatória são o guarda-redes Kepa e o defesa Rudiger, que se desentenderam no treino do último domingo. Tammy Abraham também regressa, após ter estado de fora dos eleitos de Tuchel nos últimos oito encontros.Eis a lista completa de convocados do Chelsea: Kepa Arrizabalaga, Toni Rudiger, Marcos Alonso, Andreas Christensen, Jorginho, Thiago Silva, N’Golo Kanté, Tammy Abraham, Christian Pulisic, Timo Werner, Willy Caballero, Kurt Zouma, Edouard Mendy, Mateo Kovacic, Olivier Giroud, Mason Mount, Callum Hudson-Odoi, Ben Chilwell, Hakim Ziyech, Reece James, Cesar Azpilicueta, Kai Havertz e Emerson Palmieri.