Choupo-Moting pode agradecer a... Cavani

Choupo-Moting foi o herói improvável no triunfo do PSG sobre a Atalanta. O avançado marcou o golo da vitória, isto depois de já ter sido decisivo para o primeiro tiro certeiro da equipa, da autoria de Marquinhos. E se anteontem esteve em destaque, bem o pode agradecer a Cavani, avançado cobiçado pelo Benfica. O camaronês não estava inscrito na Liga dos Campeões, mas com a saída do uruguaio, que não renovou contrato com o PSG, abriu-se uma vaga para o ataque ocupada então pelo dianteiro de 31 anos. Um final feliz para Choupo-Moting, que colocou o PSG nas meias-finais da Champions 25 anos depois.