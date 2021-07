Cluj de Camora em vantagem na 1.ª pré-eliminatória

Com Camora a titular e Cristiano no banco (suplente não utilizado), o Cluj deu um bom passo rumo à 2ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, ao vencer (3-1) os bósnios do Borac. Naquele que foi o jogo com mais presença portuguesa, o Fola empatou (2-2) com o Lincoln, equipa de Gibraltar. Nos luxemburgueses alinharam Bruno Mendes e Rodrigo Parreira, enquanto Bernardo Lopes foi titular nos visitantes e cumpriu os 90’. Na Finlândia, Bubacar Djaló assistiu do banco ao triunfo do HJK diante dos montenegrinos do Buducnost. Na Hungria e na Estónia, as vitórias caseiras sem sofrer golos permitem a Ferencvaros e a Flora, respetivamente, gerir de forma confortável os embates da 2ª mão, marcados para a próxima semana. Também o Zalgiris deu um passo importante rumo à passagem, depois de derrotar o Linfield por 3-1. Já o Mura, da Eslovénia, conseguiu ser a única formação a festejar fora de casa, ao vencer na Macedónia o Shkenija, por 1-0.