Comentador espanhol recorda confusão no Dragão: «Pagámos a frustração dos adeptos»

Álvaro Benito, um dos três comentadores da Movistar+ que esteve no FC Porto-At. Madrid, e que foi alvo das supostas agressões por parte de adeptos portistas , abordou esta quinta-feira a situação ocorrida no Dragão e assumiu que aquele incidente foi o primeiro do género que viveu como comentador."Como comentador não, mas como futebolista era o pão nosso de cada dia. Aí é normal que te insultem. Nesta situação, estava logo ao lado dos adeptos e o Sanchís, ao cantar os golos de forma efusiva - como deve ser -, deixou as pessoas irritadas. E depois pagámos a sua frustração. Mas felizmente não foi nada de mais. São coisas que havia que erradicar do futebol, mas saímos são e salvos. Como comentador nunca tinha vivido algo assim. Fez-me lembrar mais a minha época de futebolista, onde estávamos mais do que habituados a estas coisas, de insultos e tal", assumiu o espanhol, que enquanto jogador representou o Real Madrid e o Getafe.