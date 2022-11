«Como assim?»: Franceses mostram momento em que PSG descobriu que Benfica era líder do grupo

A 'RMC Sport' revela, este domingo, imagens inéditas do duelo entre Juventus e PSG (1-2) da Liga dos Campeões, que mostram o momento em que o banco de suplentes dos parisienses se apercebe que o Benfica se encontrava no 1.º lugar do grupo H, instantes após o disparo certeiro de João Mário que fez o 6-1 frente ao Maccabi Haifa. Nas imagens é possível ver a apreensão de Verratti, que de imediato chama Galtier, treinador dos gauleses, para explicar a situação."O quê? Como assim?", responde Galtier, antes de Verratti gritar para dentro de campo: "Mbappé! Pressionem!".Às voltas no banco de suplentes, Galtier volta à conversa com alguns dos seus assistentes: "Qual é? Qual é a regra? Golos fora?", pergunta apreensivo, antes de se apressar para o relvado para dar indicações e mandar toda a equipa subir.Recorde-se que apesar da igualdade - em pontos, golos marcados e golos sofridos - entre Benfica e PSG, as águias apontaram nove golos fora, ao passo que os parisienses marcaram seis.