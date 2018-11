Como ficaram as contas do Benfica depois da vitória do Ajax

Se o cenário para o Benfica estava complicado à entrada para esta quinta jornada do Grupo E da Liga dos Campeões, pior ficou com o resultado do Ajax esta tarde em casa do AEK Atenas . Com o triunfo alcançado na Grécia, a formação holandesa já carimbou o apuramento para os 'oitavos' e deixou aos encarnados a via mais difícil para conseguir a passagem à ronda seguinte da Champions.A formação de Rui Vitória continua a ter de vencer ambos os encontros, mas agora tem de esperar que o Bayern Munique não pontue na última jornada, em casa do Ajax. Mas não é tudo... É que para conseguir o apuramento, a turma da Luz sabe que agora tem de o fazer ganhando no confronto direto com o Bayern, pelo que esta noite, na visita a Munique, tem obrigatoriamente de triunfar por dois ou mais golos de diferença. Se vencer pela margem mínima fica desde logo eliminado.Mas nem tudo é negativo para o Benfica com este resultado de Atenas. Como a formação grega ainda não pontuou, o clube da Luz (4 pontos) já tem garantida pelo menos a Liga Europa, uma espécie de consolação para uma fase de grupos que, até ver, não tem corrido conforme os responsáveis encarnados estavam a planear.