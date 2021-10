Confirmação no Besiktas à atenção do Sporting: «Pjanic vai ser titular»

O Besiktas ultima a preparação para a receção ao Sporting, esta terça-feira, na 3.ª jornada da Liga dos Campeões, e Sergen Yalçin deixou várias revelações em relação ao onze para enfrentar os leões. O principal destaque vai para o regresso de Pjanic à ação, depois de o médio ter debelado uma lesão muscular.





"O Pjanic está completamente recuperado. Estou a planear usá-lo no onze frente ao Sporting, como o N'Sakala [lateral-esquerdo]. Além disso, também o Ersin [guarda-redes] e o Teixeira [médio] vão jogar. Espero que não voltemos a ter lesões, porque leva algum tempo para que os jogadores recuperem o ritmo", sublinhou, na conferência de imprensa, confirmando por outro lado as ausências de Hutchinson, N'Koudou e Topal por problemas físicos.De resto, o objetivo para o embate com o Sporting é bem claro: "Queremos jogar bem, lutar e somar três pontos. Todos desejamos fazer um bom jogo contra o Sporting. Contra o Dortmund apostámos no ataque e corremos alguns riscos. A Liga dos Campeões não é fácil...".Por outro lado, Welinton assume que a equipa debateu o que correu mal no último jogo, após a derrota no dérbi de Istambul contra o Basaksehir (2-3), mas está apostado em dar a volta por cima frente ao Sporting."Vamos mostrar o bom futebol que vínhamos a praticar no início da época. Esse alto nível vai voltar. Na Champions fizemos dois bons jogos contra duas grandes equipas (Dortmund e Ajax), procurámos sempre a vitória. Amanhã temos mais uma oportunidade", sublinhou o central brasileiro do Besiktas, garantindo que a defesa da equipa turca "está bem". "Conversámos após o último jogo e estamos preparados", rematou.