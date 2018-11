Contador dos milhões: quanto encaixaram já as equipas portuguesas

Com os novos prémios da Liga dos Campeões, impõe-se que as contas sejam atualizadas quase todas as jornadas. As equipas, nomeadamente as portuguesas, correm atrás da qualificação para a fase seguinte mas também dos milhões que vêm da UEFA.Vejamos, então, quanto ganharam FC Porto e Benfica até ao momento:- Presença na fase de grupos: 44,05 M€- Empate com o Schalke 04: 900 mil euros- Vitória frente ao Galatasaray: 2,7 M€- Vitória frente ao Lokomotiv: 2,7 M€- Vitória frente ao Lokomotiv: 2,7 M€: 53,05 milhões de euros***- Presença na fase de grupos: 42,95 M€- Vitória frente ao AEK: 2,7 M€- Empate com o Ajax: 900 mil euros: 46,55 milhões de euros***: 99,6 milhões de euros