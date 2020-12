Conte desafia Inter a recuperar controlo

Para o Inter só o triunfo interessa diante do Borussia Monchengladbach ou a Champions 2020/21 ‘esfuma-se’ para os comandados de Antonio Conte. “A única forma de sobreviver é vencer. Temos de sair de campo sem arrependimentos. Já não somos donos do nosso destino. Queremos vencer, a partida vai ser uma oportunidade de nos colocar no caminho certo e testarmo-nos em jogos importantes. Temos de fazer uma grande exibição, compactos, intensidade e determinação”, pediu Conte, que lembrou o ‘azar’ no jogo em casa frente aos alemães. “Merecíamos mais do que o empate mas defrontámos uma grande equipa”, precisou.

O golo de Lukaku, aos 90’, garantiu um dos dois pontos do Inter na Champions. Razão pela qual Marco Rose pediu atenção extra ao avançado belga. “O Inter tem um jogo fortemente baseado no Lukaku. Na área ele faz um grande trabalho e facilmente descobre um golo. Estamos a falar de um grande jogador”, avisou o técnico alemão, que quer selar o apuramento para os ‘oitavos’ já esta noite. “Temos de fazer um grande jogo. Defrontamos uma equipa top e para nós não podia haver jogo mais complicado. Mas ficamos felizes por defrontar adversários fortes, vamos jogar com confiança”, fechou Rose, que poderá contar com o recuperado Pléa no ataque.