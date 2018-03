Continuar a ler

Na primeira volta houve empate a um golo em Londres. "Sem bola, sofremos. Quando a tivermos, temos de saber o caminho para marcar e criar chances, da mesma forma que fizemos em Stamford Bridge", resumiu o treinador.

Antonio Conte reconheceu que o Chelsea vai sofrer na partida de quarta-feira em Barcelona. O treinador dos blues explicou que todas as equipas sentem isso quando defrontam os catalães."Quando jogamos frente ao Barcelona, uma equipa que considero ser das melhores do Mundo, e se queremos ter esperanças de ganhar, temos de fazer um jogo perfeito. Sabemos que todas as equipas que os defrontam têm que sofrer em alguns momentos. Temos de estar preparados para sofrer, para sermos compactos. Mas quanto tivermos a bola, há que meter na cabeça e no coração que temos de criar oportunidades para marcar", afirmou Conte em conferência de imprensa.

Autor: Luís Miroto Simões