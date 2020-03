Coronavírus: Especialista culpa Atalanta-Valencia por situação crítica em Bérgamo

Francesco Le Foche, professor de Reumatologia e Ciência Biomédicas na Universidade La Sapienza de Roma acredita que a situação que se vive em Bérgamo, devido ao coronavírus, se deve ao jogo entre Atalanta e Valencia (que terminou com vitória dos italianos por 4-1), a 19 de fevereiro.





O jogo foi realizado no estádio San Siro - recinto onde a Atalanta disputou todos os jogos da Champions até ao momento - e milhares de adeptos da Atalanta rumaram a Milão para apoiar a equipa, mas muitos outros juntaram-se nas ruas de Bérgamo para acompanhar o encontro."Passou um mês desde esse jogo. Milhares de pessoas juntaram-se e estiveram a centímetros umas das outras. Houve manifestações de euforia, com gritos e abraços que podem ter favorecido a propagação do vírus", explicou o especialista em Alergologia e Imunologia ao 'Corriere dello Sport'."Estamos a falar de um jogo histórico. Mesmo quem já sentia sintomas juntou-se à festa", acrescentou. O professor defende ainda que mesmo que as competições regressem este ano, os jogos de futebol devem ser disputados à porta fechada durante vários meses.Bérgamo é uma das regiões de Itália mais afetada pelo novo coronavírus. O número total de mortes pela covid-19 no país agora é de 3.405, mais do que na China, onde o vírus se originou no ano passado.