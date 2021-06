Covid-19: Registados casos positivos no regresso de adeptos ingleses após final da Champions

Portugal vai sair da "lista verde" de viagens internacionais no Governo britânico devido à descoberta de novas variantes e ao aumento do número de infeções nas últimas semanas, confirmou o ministro dos Transportes, Grant Shapps. Esta decisão surge menos de uma semana depois da realização da final da Liga dos Campeões no Estádio do Dragão ganah pelo Chelsea frente ao Manchester City (1-0).





Relatos da imprensa britânica adiantam a este propósito que vários adeptos testaram positivo no regresso a Inglaterra, tendo sido afetados pelo menos cinco voos organizados pelo Manchester City.O ministro disse numa entrevista transmitida na estação de televisão Sky News que foi uma "decisão difícil de tomar", invocando duas principais razões que estão a causar preocupação junto das autoridades britânicas."Uma é que a taxa de positividade quase duplicou desde a última revisão em Portugal e a outra é que há uma espécie de mutação do Nepal da chamada variante indiana que foi detetada e simplesmente não sabemos o potencial que pode ter para resistir à vacina", explicou.Shapps disse que o Governo quer garantir que o país não importa mais variantes que ponham em causa o plano de desconfinamento, nomeadamente a quarta fase prevista para 21 de junho, quando se espera que sejam levantadas todas as restrições."Tomamos nota da decisão britânica de retirar Portugal da 'lista verde' de viagens, uma decisão cuja lógica não se alcança", reagiu Augusto Santos Silva, Ministério dos Negócios Estrangeiros na rede social Twitter, poucos momentos depois do anúncio britânico."Portugal continua a realizar o seu plano de desconfinamento, prudente e gradual, com regras claras para a segurança dos que aqui residem ou nos visitam", acrescentou a breve declaração da diplomacia portuguesa.