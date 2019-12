Cristiano Ronaldo tenta a retoma

A Juventus visita o Bayer Leverkusen com a intenção de terminar a fase de grupos invicta, algo que aconteceu pela última vez em 2017, no ano em que os bianconeri chegaram à final. O encontro simboliza também um incentivo para Cristiano Ronaldo. O avançado português leva só um golo nesta edição da prova milionária, o qual foi apontado frente ao rival germânico. Assim sendo, CR7 pretende voltar aos golos e conta com a confiança de Maurizio Sarri. "Ronaldo deve atuar de início e pode fazer trio com Dybala e Higuaín. Existe essa possibilidade", sublinha o treinador italiano. Maurizio Sarri espera, por outro lado, ver uma Juve à imagem do que fez na 1ª parte... da derrota (1-3) com a Lazio na Serie A.

O treinador do Bayer Leverkusen, Peter Bosz, continua a sonhar com a qualificação para os ‘oitavos’: "Temos de ganhar e esperar que o Atlético Madrid não vença. Acredito nisso piamente!"

No outro encontro do grupo, o Atlético, de João Félix, recebe o Lokomotiv, de João Mário e Eder, que já não luta por nada. "Confio na minha equipa, apesar da má fase", frisa Diego Simeone.