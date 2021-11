2??0?? Golos no dia de ontem, a questão é: Qual o melhor? #ChampionsELEVEN pic.twitter.com/KImhAGqfFq — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) November 24, 2021

A jornada de ontem da Liga dos Campeões teve 20 golos, entre eles um espectacular pontapé de bicicleta de Robert Lewandowski na vitória do Bayern Munique diante do Dínamo Kyev, e um chapéu bem medido de Cristiano Ronaldo no triunfo do Manchester United diante do Villarreal.