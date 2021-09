Danilo e Nuno Mendes entre os convocados do PSG para a deslocação ao Club Brugge

Danilo Pereira e Nuno Mendes estão entre os convocados do Paris Saint-Germain para a deslocação da equipa francesa ao terreno do Club Brugge, em jogo a contar para a primeira jornada do grupo A da Liga dos Campeões. O médio-centro e o lateral-esquerdo portugueses constam entre os 22 eleitos de Mauricio Pochettino para a partida desta quarta-feira (20:00), que conta ainda com o reforços Hakimi, Wijnaldum, Lionel Messi e Gianluigi Donnarumma na lista.