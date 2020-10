Danilo estreou-se pelo PSG: «É bom estar aqui, sinto-me muito bem»

Danilo Pereira estreou-se esta noite pelo Paris SG. No entanto, o resultado acabou por não ser o mais desejado: uma derrota caseira (1-2) diante do Manchester United, no arranque da fase de grupos da Liga dos Campeões.





"Estou muito feliz por estar aqui e ter-me estreado. Infelizmente foi com uma derrota, num jogo difícil em que tivemos algumas ocasiões, não conseguimos marcar e eles foram mais felizes nesse sentido", começou por dizer o internacional português à Eleven Sports.O médio esteve em bom plano no primeiro encontro pelo vice-campeão europeu e falou do seu posicionamento. "No primeiro tempo jogámos comigo como pivot mais defensivo. Estava bem. Depois no segundo tempo com duplo pivot melhorámos bastante e chegamos mais à área contraria. Infelizmente não conseguimos concretizar", referiu, falando depois sobre a sua adaptação: "É tudo novo, uma realidade nova mas sinto-me bem e adaptado. É bom estar aqui, sinto-me muito bem."