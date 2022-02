Danilo: «Portugal é um país que eu tenho no meu coração, principalmente a cidade do Porto»

“Portugal é um país que eu tenho no meu coração, principalmente a cidade do Porto, a melhor do país”



A Juventus empatou () esta terça-feira com o Villarreal, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Apesar de a presença na próxima eliminatória não estar assegurada, o lateral-direito brasileiro Danilo, que representou o FC Porto durante a sua passagem pelo campeonato português, foi confrontado com a possibilidade de travar forças com uma formação lusa na próxima fase da competição.Em declarações na flash-interview da ELEVEN, o internacional brasileiro, que hoje esteve na assistência para o golo de Dusan Vlahovic logo aos 31 segundos de jogo, realçou uma vez mais a sua paixão por Portugal, em especial pela cidade do Porto.