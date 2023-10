Darijo Srna: «Barça tem muitas baixas... Nós perdemos 14 jogadores para a guerra»

O croata Darijo Srna vai estar no banco do Shakhtar Donetsk no duelo frente ao Barcelona, num momento que aconteceu... por acaso. Com a destituição do treinador holandês Patrick van Leeuwen, o diretor desportivo foi 'obrigado' a descer até ao banco e será o líder máximo frente aos catalães, apesar de Marino Pusic já ter sido anunciado como novo timoneiro da formação ucraniana.

Mas ainda bem que isto aconteceu, porque assim tivemos oportunidade de ouvir o antigo jogador dar um 'recital' na conferência de imprensa. Logo a começar pela oportunidade que teve de se juntar aos catalães...

"O Luis Enrique queria-me, mas não podia de forma alguma deixar a minha equipa sozinha. Dei ouvidos ao meu coração", revelou.

A seguir, uma resposta impactante a uma questão sobre as muitas baixas do Barcelona para este desafio da liga milionária: "É verdade que o Barça chega aqui com muitas baixas, mas não podemos esquecer que também não estamos num momento particularmente brilhante. Quando começou a guerra perdemos 14 jogadores, mas soubemos começar do zero e criar uma nova equipa. Temos futebolistas jovens que sofreram muito."