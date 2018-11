Davide Massa estreia-se na 'Champions' como árbitro do FC Porto-Lokomotiv

O italiano Davide Massa fará na terça-feira a estreia na Liga dos Campeões, como árbitro do jogo entre FC Porto e Lokomotiv Moscovo, da quarta jornada do Grupo D, indica este domingo a UEA no site oficial.O árbitro italiano vai também dirigir pela primeira vez um encontro do campeão nacional nas provas europeias, apesar de já ter estado numa partida de outra equipa portuguesa, o Sporting de Braga, na derrota sofrida frente ao Ludogorets, por 2-0, em 2017, para a fase de grupos da Liga Europa.No mesmo ano, Massa arbitrou um jogo particular da seleção portuguesa, frente a Chipre, que terminou com a vitória da 'equipa das quinas' por 4-0, e o triunfo da seleção de sub-19 sobre a Geórgia, por 1-0, na fase final do Europeu da categoria.O FC Porto, líder do agrupamento, com dois pontos de vantagem sobre o Schalke 04 e três sobre o Galatasaray, recebe na terça-feira o lanterna-vermelha Lokomotiv Moscovo, clube dos portugueses Manuel Fernandes e Éder, no Estádio do Dragão, a partir das 20 horas.O árbitro português Artur Soares Dias também foi designado para dirigir um jogo de terça-feira da principal prova europeia de clubes, entre o Mónaco e o Club Brugge, da quarta jornada do Grupo A.