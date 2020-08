Davies pediu camisola ao ídolo Messi após o 8-2 mas levou nega: «Ele estava um pouco chateado»

Alphonso Davies está a ser uma das grandes figuras do Bayern Munique nesta temporada, principalmente nesta fase final da Liga dos Campeões. O veloz esquerdino foi um dos responsáveis pelo arraso que os bávaros deram ao Barcelona por 8-2 nos quartos de final. Mas o jogo não foi apenas especial para o canadiano por isso.





Alphonso Davies é um fã incondicional de Lionel Messi e teve a oportunidade de defrontar o seu ídolo. Apesar do 8-2, e de ter batido o argentino em vários lances individuais, Davies tentou a sorte no final do encontro. Não é todos os dias que convivemos com os nossos heróis."Jogar contra o meu ídolo? Sim, eu pedi a camisola ao Messi no final do jogo, mas ele não me a deu. Acho que estava um bocado chateado. Espero conseguir numa próxima oportunidade…", revelou o canadiano nas entrevistas rápidas após o triunfo do Bayern sobre o Lyon.