De Bruyne resignado: «Ano diferente, a mesma coisa»

Kevin de Bruyne era o espelho da desilusão do Manchester City, após a derrota por 3-1 com o Lyon, que afasta a equipa das meias-finais da Liga dos Campeões, tal como já tinha acontecido nas últimas duas épocas.





"Ano diferente, a mesma coisa. Na primeira parte não fomos bons o suficiente. Na segunda jogámos muito bem. Conseguimos o empate e tivemos muitas oportunidades. Mesmo no 2-1, se o Sterling marcava aquele golo, ficava 2-2. Depois fizeram o 3-1 e acabou o jogo. O Lyon não teve muitas ocasiões, mas temos de aprender com isto", afirmou, no final do encontro.