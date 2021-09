De cabelos em pé: Guardiola ficou louco com Mahrez

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, gosta das coisas feitas à sua maneira. E esta noite, no duelo dos ingleses frente ao Leipzig, o técnico 'passou-se' com Mahrez.

Apesar de estar a vencer por 4-2 (o City ganhou por 6-3), Guardiola 'deu na cabeça' do extremo de forma bem clara e, aqui entre nós, não parece ter conseguido fazer o jogador entender tudo aquilo que pretendia. E apesar de ter a careca como imagem de marca, o treinador do City ficou mesmo de cabelos em pé com o argelino.