De Ligt e Chiellini treinaram e podem defrontar o FC Porto

A Juventus já realizou o último treino de preparação do embate da Champions diante do FC Porto e o técnico Andrea Pirlo tem dois motivos para estar satisfeito. De Ligt e Chiellini participaram no apronto da 'vecchia signora', pelo que poderão ser chamados para o embate da segunda mão dos oitavos-de-final.





Apenas Dybala, ainda com problemas físicos, e Betancur, infetado com Covid-19, não subiram ao relvado para trabalhar com os companheiros. Recorde-se que Danilo, lateral ex-FC Porto, não pode ir a jogo amanhã, por estar castigado.