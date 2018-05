#saltbae #salt#saltlife Uma publicação compartilhada por Nusr_et#Saltbae (@nusr_et) em 27 de Abr, 2018 às 10:13 PDT

Quem é o chef turco com 13 milhões de seguidores que apareceu na final da Liga dos Campeões, em Kiev, ao lado dos principais craques do Real Madrid e até do Liverpool?Trata-se de Salt Bae, um especialista em carnes que se tornou famoso pelo forma sensual como corta e salga as peças de churrasco e pelos vídeos que posta nas redes sociais.Em Kiev posou ao lado de Modric, Benzema, Marcelo, Bale e Cristiano Ronaldo. Até Mohamed Salah, com o ombro enfaixado, aparece numa selfie do cozinheiro turco. Com o capitão do Real Madrid, Sergio Ramos, Salt Bae, que na realidade se chama Nusret Gökçe, publicou um vídeo em que ambos surgem a salgar a taça ganha pelo Real Madrid, com um movimento muito usado pelo chef.Com o capitão Sergio Ramos, Salt Bae, e o espanhol, colocaram a taça da Liga dos Campeões no chão e a "salgaram", com o movimento característico do chef turco.