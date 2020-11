Defesa que jogou em Portugal faz dois penáltis frente ao Chelsea e é expulso: veja os lances

Noite de pesadelo para Dalbert em Stamford Bridge. O lateral brasileiro do Rennes cometeu dois penáltis frente ao Chelsea em jogo da Champions, viu dois cartões amarelos e acabou expulso. Tudo isto num espaço de 30 minutos.





O jogador de 27 anos, que passou pelo futebol português entre 2013 e 2016, primeiro no Ac. Viseu e depois no V. Guimarães, começou por derrubar Timo Werner e, já perto do intervalo, o árbitro considerou que o lateral jogou a bola com o braço. Dalbert viu amarelo em ambos os lances e acabou expulso. Além de deixar a equipa francesa em inferioridade numérica, Dalbert viu Timo Werner converter com sucesso os dois penáltis que vão dando vantagem ( 2-0 ) aos blues.